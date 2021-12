Covid in Campania, sale ancora l’incidenza: nove i morti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 3.599 i nuovi positivi al Covid in Campania su 58.660 test esaminati. l’incidenza è del 6,13% in forte aumento rispetto al 5,30% di ieri. nove le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione: 7 nelle ultime 48 ore e 2 decedute in precedenza ma registrate ieri. Scendono i posti occupati in terapia intensiva (31, meno 1), stabili quelli in degenza, 463. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 3.599 Test: 58.660 Deceduti: 7 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 3.599 i nuovi positivi alinsu 58.660 test esaminati.è del 6,13% in forte aumento rispetto al 5,30% di ieri.le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione: 7 nelle ultime 48 ore e 2 decedute in precedenza ma registrate ieri. Scendono i posti occupati in terapia intensiva (31, meno 1), stabili quelli in degenza, 463. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 3.599 Test: 58.660 Deceduti: 7 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma ...

