Covid in Campania, l'allerta della Regione: avanti con vaccini e mascherine per evitare la zona arancione (Di giovedì 23 dicembre 2021) La quarta ondata epidemica è ormai esplosa anche in Italia, basta guardare i numeri di ieri con la Lombardia che ha superato i 10 mila casi. La staffetta tra la variante Delta e la Omicron, di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 dicembre 2021) La quarta ondata epidemica è ormai esplosa anche in Italia, basta guardare i numeri di ieri con la Lombardia che ha superato i 10 mila casi. La staffetta tra la variante Delta e la Omicron, di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, in Campania sono vietate le feste nei locali al chiuso. Sono consentiti pranzi e cene ma con regole… - MediasetTgcom24 : Covid, morta giovane madre 29enne non vaccinata #Sparanise - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 22 dicembre 2021. Complessivamente sono st… - VincenzaSchiav1 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 22 DICEMBRE 2021 (ORE 17.30) Ecco l’aggiornamento?? -