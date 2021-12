Covid, il Governo corre ai ripari: torna l’obbligo della mascherina all’aperto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’aumento dei contagi ha fatto suonare il campanello d’allarme dalle parti di Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi è infatti pronto a varare nuove e più stringenti misure per cercare di contenere la nuova ondata di coronavirus. Stando alle prime indiscrezioni, emerse durante la Cabina di Regia, tornerà l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto in tutta Italia. Una decisione che sarà ratificata nel pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri, in programma per le ore 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’aumento dei contagi ha fatto suonare il campanello d’allarme dalle parti di Palazzo Chigi. Il premier Mario Draghi è infatti pronto a varare nuove e più stringenti misure per cercare di contenere la nuova ondata di coronavirus. Stando alle prime indiscrezioni, emerse durante la Cabina di Regia, tornerà l’uso obbligatorioanchein tutta Italia. Una decisione che sarà ratificata nel pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri, in programma per le ore 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

NicolaPorro : ?? Assurdo, leggete cosa potrebbe partorire la cabina di regia del governo domani???? - Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - ESComunicazione : #Governo?? ??Consiglio dei ministri convocato per le 17 All'ordine del giorno ??esame delle nuove norme di contenim… - AniefTorino : Anief su Orizzonte Scuola - Organico Covid ATA: la proroga per tutti non c’è, tra una settimana per molti termina l… -