Covid, il decreto che cambia le regole: Toscana, novità tra mascherine e green pass (Di giovedì 23 dicembre 2021) Firenze, 23 dicembre 2021 " Covid, si cambia. La cabina di regia ha messo a punto una serie di nuove restrizioni per arginare l'aumento dei contagi. Allre 17 è previsto il consiglio dei ministri che ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Firenze, 23 dicembre 2021 ", si. La cabina di regia ha messo a punto una serie di nuove restrizioni per arginare l'aumento dei contagi. Allre 17 è previsto il consiglio dei ministri che ...

Advertising

Corriere : Terza dose dopo quattro mesi e green pass valido sei: pronta la stretta del governo contro il Covid - fanpage : Ora è ufficiale, il Governo ha deciso. Le mascherine tornano obbligatorie all'aperto in tutta Italia, e per alcune… - vaticannews_it : #23dicembre #Vaticano Un decreto generale, a firma del cardinale Parolin, stabilisce che sarà possibile accedere ne… - Etruria72 : RT @ElioLannutti: Covid, oggi il nuovo decreto: mascherine all'aperto, vietate le feste in piazza, Super Green Pass anche al bancone. Il go… - fabiodagostinho : RT @ElioLannutti: Covid, oggi il nuovo decreto: mascherine all'aperto, vietate le feste in piazza, Super Green Pass anche al bancone. Il go… -