Covid | il bollettino di oggi 23 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi23: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 44.595 contagi, 168 morti, 17.117 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 901.450 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 4,9% (+0,3%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +13, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +178 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso positiva al ...

vaccinioggi 23 dicembre/ 16.2 milioni di terze dosi somministrate Riguardo la variante Omicron ha voluto fare delle precisazioni: " Ha una capacità di trasmissione elevata che è in ... Ildell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a giovedì 23 dicembre 2021 . ... alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell'epidemia da- 19. La Regione, come di ... Più lenta però la crescita degli ospedalizzati Sono 998 i contagi da Coronavirus in provincia di Varese accertati nelle ultime ventiquattro ore.