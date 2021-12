COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: allerta nel capoluogo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.104 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 146 persone: – 1, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Avella; – 31, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Greci; – 8, residenti nel comune di Grottaminarda; – 5, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.104 tamponi effettuati sono risultate positive al146 persone: – 1, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 2, residenti nel comune di Avella; – 31, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Greci; – 8, residenti nel comune di Grottaminarda; – 5, residenti nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Lioni; – 1, residente ...

