Covid, Gimbe: in Puglia aumentano contagi, attualmente positivi e ricoveri in area medica Cresce il numero dei casi ogni 100mila abitanti in provincia di Brindisi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: aumentano gli attualmente positivi per 100mila abitanti (raggiungono quota 195), i contagi (+57,6 per cento rispetto alla scorsa settimana) e i ricoveri in area medica (+6,1). Mentre la percentuale di occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive scende al 4,4 per cento. Tumultuosa la crescita di casi in provincia di Brindisi: con 161 nuove infezioni ogni 100mila residenti supera Foggia (144). Seguono Lecce (98) e Bari (91), Barletta-Andria-Trani (83) e Taranto (68). Tutte sforano uno dei parametri da cui dipende l'ingresso in zona gialla. È quanto emerge dal report di Gimbe

