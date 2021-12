Covid, Gimbe: In Campania reggono gli ospedali, ma i nuovi casi segnano +49,3% (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Campania fa registrare, nella settimana che va dal 15 al 21 dicembre, un aumento dei nuovi casi (49,3%) rispetto alla settimana precedente e una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (479). I dati emergono dal report settimanale della Fondazione Gimbe che analizza l’andamento dell’epidemia. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti positivi al Covid-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lafa registrare, nella settimana che va dal 15 al 21 dicembre, un aumento dei(49,3%) rispetto alla settimana precedente e una performance in peggioramento per iattualmente positivi per 100.000 abitanti (479). I dati emergono dal report settimanale della Fondazioneche analizza l’andamento dell’epidemia. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti positivi al-19. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

