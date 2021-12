Covid, Gimbe: impennata di contagi e decessi, nuove prime dosi concentrate nella fascia 5-11. “Servono obbligo vaccinale e FFP2 al chiuso” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’impennata di contagi (+42,3%) e di morti (+33%), ma anche una crescita della pressione sugli ospedali: in una settimana i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.218 in più (+17%), in terapia intensiva 149 in più (+17,3%). E in 54 province, la metà del totale, l’incidenza settimanale supera i 250 casi ogni 100mila abitanti. Sono i dati sanitari rifieriti al periodo 15-21 dicembre elaborati nel consueto monitoraggio del giovedì della fondazione Gimbe. All’intervallo 13-19 dicembre si riferiscono invece i numeri sulla campagna vaccinale: le nuove prime dosi sono state 274.143 contro le 240.918 della settimana precedente, 76.822 delle quali però somministrate a bambini nella fascia 5-11 anni, mentre calano i nuovi immunizzati tra gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’di(+42,3%) e di morti (+33%), ma anche una crescita della pressione sugli ospedali: in una settimana i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.218 in più (+17%), in terapia intensiva 149 in più (+17,3%). E in 54 province, la metà del totale, l’incidenza settimanale supera i 250 casi ogni 100mila abitanti. Sono i dati sanitari rifieriti al periodo 15-21 dicembre elaborati nel consueto monitoraggio del giovedì della fondazione. All’intervallo 13-19 dicembre si riferiscono invece i numeri sulla campagna: lesono state 274.143 contro le 240.918 della settimana precedente, 76.822 delle quali però somministrate a bambini5-11 anni, mentre calano i nuovi immunizzati tra gli ...

Advertising

fattoquotidiano : LA CAMPAGNA | Le seconde dosi “scadono” dopo 5 mesi, i booster vanno a rilento e il governo è costretto a scomunica… - RaiNews : #Gimbe: impennata nuovi casi #Covid, +42% in 7 giorni e +33% decessi - AgenziaOpinione : FONDAZIONE GIMBE * AGGIORNAMENTO 15-21 DICEMBRE 2021: « POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA OCCUPATI DA PAZIENTI COVID… - nicola_sellitti : RT @marghiadnsal: Impennata in Italia di nuovi casi #Covid (+42,3%) e decessi (+33%), con un aumento della pressione sugli ospedali. Gli ul… - Cartabellotta : RT @marghiadnsal: Impennata in Italia di nuovi casi #Covid (+42,3%) e decessi (+33%), con un aumento della pressione sugli ospedali. Gli ul… -