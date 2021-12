Covid Gb oggi, nuovo record di contagi: quasi 120 mila casi e 147 morti (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Gran Bretagna registra oggi un altro record assoluto di contagi da Covid dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono quasi 120 mila , con 147 decessi . Rispetto a due settimane fa l'aumento è del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Gran Bretagna registraun altroassoluto didadall'inizio della pandemia. I nuovisono120, con 147 decessi . Rispetto a due settimane fa l'aumento è del ...

