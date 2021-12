Covid Francia oggi, 88mila contagi in un giorno (Di giovedì 23 dicembre 2021) In Francia sono circa 88mila i nuovi casi confermati di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato il ministro della Sanità Olivier Veran, aggiungendo che si tratta del ”numero più alto di contagi dall’inizio della pandemia”. “Le cifre di oggi non sono buone”, ha detto Veran ai giornalisti. Responsabile dell’aumento dei contagi è la diffusione della variante Omicron, molto più contagiosa della Delta. I dati odierni equivalgono al 40 per cento in più rispetto a giovedì scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Insono circai nuovi casi confermati di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha affermato il ministro della Sanità Olivier Veran, aggiungendo che si tratta del ”numero più alto didall’inizio della pandemia”. “Le cifre dinon sono buone”, ha detto Veran ai giornalisti. Responsabile dell’aumento deiè la diffusione della variante Omicron, molto piùosa della Delta. I dati odierni equivalgono al 40 per cento in più rispetto a giovedì scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Cristin68904460 : RT @Adnkronos: Covid in #Francia, il bollettino di oggi. #notizie - infoitestero : Covid: record di casi anche in Francia, 88mila in 24 ore - salut_alice : +84272 casi di covid in francia oggi, è un incubo vaccinatevi, mettete la mascherina, voglio vivere non sopravvive… - ereike05 : Francia annuncerà 88.000 casi di coronavirus, il conteggio giornaliero più alto del Paese durante la pandemia finor… - StefaniaSte79 : RT @isabbah: #NataleinQuarantena condivo perché non abbiamo mai ricevuti auguri più belli, speciali e commuoventi #amici #scuola #covid #bi… -