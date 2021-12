Covid | fonti | no raccomandazioni su numero commensali a tavolo feste**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Non dovrebbero arrivare lesuldiper il pranzo di Natale o il cenone della vigilia. E, più in generale, per le altre occasioni di festa in cui, in famiglia o tra amici, si sta tutti insieme a tavola. Lo riferisconodi governo che hanno preso parte alla cabina di regia a Palazzo Chigi col premier Mario Draghi.