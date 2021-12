Covid, Figliuolo: "Pillole antivirali per la cura sono già arrivate" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per il Covid, in un'intervista ha fatto il punto della situazione sulle nuove Pillole antivirali per curare la malattia. 'Le prime dosi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per il, in un'intervista ha fatto il punto della situazione sulle nuoveperre la malattia. 'Le prime dosi ...

Covid, Figliuolo: "Pillole antivirali per la cura sono già arrivate" Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per il Covid, in un'intervista ha fatto il punto della situazione sulle nuove pillole antivirali per curare la malattia. 'Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), ...

Vaccino Novavax, risposta efficace contro Omicron dai dati iniziali Ad affermarlo è il generale Francesco Paolo Figliuolo , commissario straordinario per il Covid, in un'intervista a Il Messaggero . Ore 8.20 - Usa, l'obbligo vaccinale arriva a Corte Suprema La misura ...

L'anno del leone. E della speranza Ora che questo 2021 sta per giungere al termine, possiamo dire che noi italiani l'abbiamo sfangata. Non benissimo, ma ce la siamo cavata. Merito del ...

Covid, Figliuolo: "Novavax in arrivo a fine gennaio" Le parole del commissario straordinario: "Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck) sono arrivate ieri. Mentre le prime consegne di Paxlovid (Pfizer) sono attese per febbraio-marzo 2022" ...

