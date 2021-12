Covid, è morto l’ex senatore M5s Bartolomeo Pepe: era contrario ai vaccini (Di giovedì 23 dicembre 2021) È morto l’ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli a causa di una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal Coronavirus. Convinto No vax, Pepe sì era presentato al pronto soccorso sabato scorso con difficoltà respiratorie. Dopo essere stato sottoposto a ventilazione non invasiva, sedato e intubato, Pepe negli ultimi giorni non era migliorato. l’ex senatore M5s in passato aveva definito l’emergenza Covid una «ridicola isteria». Nella sua carriera politica era stato eletto coi 5 Stelle; poi nel 2015 era passato al gruppo di centro-destra Grande Autonomie e Libertà. Diverse volte aveva sposato teorie al limite, complottiste, come quelle ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021) Èdel Movimento 5 Stelle. Era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cotugno di Napoli a causa di una polmonite bilaterale interstiziale derivata dal Coronavirus. Convinto No vax,sì era presentato al pronto soccorso sabato scorso con difficoltà respiratorie. Dopo essere stato sottoposto a ventilazione non invasiva, sedato e intubato,negli ultimi giorni non era migliorato.M5s in passato aveva definito l’emergenzauna «ridicola isteria». Nella sua carriera politica era stato eletto coi 5 Stelle; poi nel 2015 era passato al gruppo di centro-destra Grande Autonomie e Libertà. Diverse volte aveva sposato teorie al limite, complottiste, come quelle ...

