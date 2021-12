Covid, dalla terza dose a 4 mesi all’obbligo di mascherine: tutte le nuove misure (Di giovedì 23 dicembre 2021) La cabina di regia a Palazzo Chigi col premier Mario Draghi si prepara a varare le nuove misure anti Covid-19 per le feste natalizie. misure che il Consiglio dei ministri dovrà confermare e integrare. Fra le proposte sul tavolo: divieto di eventi all’aperto fino al 31 dicembre, durata ridotta a 6 mesi del Green Pass e obbligo in tutta Italia delle mascherine all’aperto. Per quanto riguarda le mascherine, si valuta l’obbligo delle FFP2 per eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto. Obbligo vaccinale, nuove categorie Inoltre il Governo starebbe valutando l’introduzione dell’obbligo di vaccini anti Covid per tutta la Pubblica amministrazione. Nonché l’ipotesi di calmierare i prezzi delle mascherine FFP2 e la riduzione a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) La cabina di regia a Palazzo Chigi col premier Mario Draghi si prepara a varare leanti-19 per le feste natalizie.che il Consiglio dei ministri dovrà confermare e integrare. Fra le proposte sul tavolo: divieto di eventi all’aperto fino al 31 dicembre, durata ridotta a 6del Green Pass e obbligo in tutta Italia delleall’aperto. Per quanto riguarda le, si valuta l’obbligo delle FFP2 per eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto. Obbligo vaccinale,categorie Inoltre il Governo starebbe valutando l’introduzione dell’obbligo di vaccini antiper tutta la Pubblica amministrazione. Nonché l’ipotesi di calmierare i prezzi delleFFP2 e la riduzione a ...

Advertising

myrtamerlino : #BabyYingliang era nel suo uovo da 70 milioni di anni. Una scoperta straordinaria, un altro grande traguardo segnat… - sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dal gruppo squadra e richiesti dalla ASL in seguito alla positivi… - Agenzia_Ansa : Si impenna il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, cresciuti di ben il +42,3% in 7 giorni. Un netto aumento… - Giusy29037023 : RT @Mary01300625: Telefonata di una parente:'si stanno ammalando i bambini' Io:'l'influenza stagionale è un classico' 'Nooo ,il covid' 'Per… - IDIntino : Covid, doccia fredda dall'Oms: 'Non si esce dalla pandemia a colpi di vaccini booster' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla Nuovo decreto Covid, le misure proposte dalla cabina di regia: ecco cosa cambia IL GIORNO Covid, due nuovi punti per fare i tamponi a Sassari e ad Alghero I drive-through saranno operativi dalla settimana prossima a San Camillo, nel capoluogo, e in via Malta, nella città catalana ...

Green Pass valido 6 mesi, mascherine all'aperto, terza dose dopo 4 mesi: le misure della cabina di regia Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha annunciato la nuova stretta che è stata discussa dalla cabina di regia, iniziata intorno alle 11.15 e terminata poco prima delle 13. Si continuerà comu ...

I drive-through saranno operativi dalla settimana prossima a San Camillo, nel capoluogo, e in via Malta, nella città catalana ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha annunciato la nuova stretta che è stata discussa dalla cabina di regia, iniziata intorno alle 11.15 e terminata poco prima delle 13. Si continuerà comu ...