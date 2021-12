Covid, dal Governo: obbligo mascherina Ffp2 ad eventi sportivi (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA - Sono ore importanti per decretare i nuovi provvedimenti per arginare il brusco aumento di contagi da Covid - 19 (dovuto alla variante omicron) delle ultime settimane. Dalla cabina di regia di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA - Sono ore importanti per decretare i nuovi provvedimenti per arginare il brusco aumento di contagi da- 19 (dovuto alla variante omicron) delle ultime settimane. Dalla cabina di regia di ...

Covid, dal Governo: obbligo mascherina Ffp2 ad eventi sportivi

Cos'è la manovra? Ecco come il Governo spenderà i soldi nel 2022 ... l'autorizzazione di spesa è integrata di 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. La ... Sono 1,85 miliardi di euro le risorse del fondo per i vaccini anti Covid per il 2022 e200 milioni da ...

Covid Italia, Fedriga: "Il tampone? Allontana dal vaccino" Adnkronos De Luca duro: “Inevitabili nuove restrizioni con mancato rispetto norme di prevenzione” “E’ un esempio di totale irresponsabilità quanto è accaduto a Palma Campania il 15 e il 18 dicembre scorso: centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto ...

Ddl Concorrenza, a rischio la gratuità del sangue? «Questa difficoltà, in passato più volte rappresentata ai nostri interlocutori istituzionali e aggravata dal Covid, ha comportato il rinvio di centinaia di sedute programmate. Promuovere e ...

Cos'è la manovra? Ecco come il Governo spenderà i soldi nel 2022
L'autorizzazione di spesa è integrata di 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Sono 1,85 miliardi di euro le risorse del fondo per i vaccini anti Covid per il 2022 e 200 milioni da destinare alle campagne vaccinali.

Covid Italia, Fedriga: "Il tampone? Allontana dal vaccino"

De Luca duro: "Inevitabili nuove restrizioni con mancato rispetto norme di prevenzione"
"E' un esempio di totale irresponsabilità quanto è accaduto a Palma Campania il 15 e il 18 dicembre scorso: centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto delle norme di prevenzione."

Ddl Concorrenza, a rischio la gratuità del sangue?
«Questa difficoltà, in passato più volte rappresentata ai nostri interlocutori istituzionali e aggravata dal Covid, ha comportato il rinvio di centinaia di sedute programmate. Promuovere e sostenere la donazione del sangue rimane una priorità.»