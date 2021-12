Covid | Crisanti | “A italiani dette cose che non si sono avverate”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Mi preoccupa che abbiamo raccontato agliche non si”. Il professor Andrea, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, si esprime così a L’aria che tira. “Il green pass di un anno con vaccino che dura 6 mesi era una stupidaggine. Allineare il green pass alla durata del vaccino si avvicina a una parvenza di misura di sanità pubblica”, dice soffermandosi sulle ipotesi di misure da adottare per contenere la variante Omicron. “Abbiamo raccontato agliche a settembre avremmo avuto l’immunità di gregge quando a giugno era chiaro che il vaccino sarebbe durato 6 mesi. Mi preoccupa che abbiamo raccontato agliche non si, ...

Leggi anche Vaccino, si parte con quarta dose per over 60 in Israele Vaccino: "Israele fa quarta dose? Preoccupante" Intanto Israele sarà il primo paese al mondo a somministrare la ...Qualche giorno fa Matteo Bassetti , Fabrizio Pregliasco e Andreahanno accettato di fare ... Agli attacchi ho risposto con il sorriso 'vaccino InstagramDato che per i minorenni non è ancora stata autorizzata la terza dose, per loro il green pass continuerà a valere nove mesi. Cabina di regia: ipotesi super green pass a lavoro. L’indiscrezione è giunt ...“Mi preoccupa che abbiamo raccontato agli italiani cose che non si sono avverate”. Il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’Università di Padova, si esprime così a ...