Covid, contro la variante Omicron: obbligo di mascherine all’aperto. Ffp2 allo stadio, al cinema e a teatro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per arginare il contagio della variante Omicron del Covid 19 la Cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi giovedì 23 dicembre sta predisponendo alcune misure di contrasto. Per ora sono solamente ipotesi emerse durante l’incontro e che verranno rese note in serata dopo il Consiglio dei Ministri. Intanto pare sia certo il divieto di eventi all’aperto fino al 31 dicembre. Viene introdotto l’obbligo in tutta Italia delle mascherine all’aperto e dell’uso di Ffp2 ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto. Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti. Per ora si esclude il prolungamento delle vacanze scolastiche e si farà di tutto per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per arginare il contagio delladel19 la Cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi giovedì 23 dicembre sta predisponendo alcune misure di contrasto. Per ora sono solamente ipotesi emerse durante l’ine che verranno rese note in serata dopo il Consiglio dei Ministri. Intanto pare sia certo il divieto di eventifino al 31 dicembre. Viene introdotto l’in tutta Italia dellee dell’uso diad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto. Per consentire il ritorno in classe in sicurezza alla fine delle vacanze di Natale potrebbe esserci uno screening straordinario degli studenti. Per ora si esclude il prolungamento delle vacanze scolastiche e si farà di tutto per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid contro Usa, la Fda autorizza la pillola Merck per il trattamento del Covid Food and Drug Administration. La Food and Drug Administration, l'autorità statunitense con titolarità di gestione sui farmaci, ha autorizzato oggi il secondo trattamento orale contro il Covid - 19: si tratta del Molnupiravir, prodotto dalla casa farmaceutica Merck, dopo il via libera dato ieri al Paxlovid di Pfizer. Entrambi i farmaci sono stati approvati per l'uso di ...

Covid Premier League, rinviate due partite del Boxing Day Il Covid - 19 colpisce duro Oltremanica, ma per il momento il Boxing Day non si tocca. Il tradizionale ...la nota - si prevede che il Watford potrà giocare la partita di martedì 28 dicembre contro il ...

La quarta dose contro il Covid guadagna consensi tvsvizzera.it "Brigitte Macron è nata uomo": la first lady francese sporge denuncia contro le fake news La fake news è stata condivisa, in particolare, "da profili ostili a Emmanuel Macron, di ambienti vicini all'estrema destra, antivax o covid-scettici", precisa ... (NewNotizie) Una campagna online ...

Acquario di Genova, biglietto gratis per i bambini vaccinati della Liguria: le info Genova - In occasione dell'avvio della campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni, Costa Edutainment vuole ringraziare le famiglie della Liguria che hanno aderito, omaggiando i bimbi vaccinati ...

