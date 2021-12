Covid, contagi ancora in aumento a Fiumicino. Montino: “Fate molta attenzione” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fiumicino – “Ha ripreso a salire il numero di casi da coronavirus nel nostro territorio: oggi i positivi, secondo i dati della Asl Roma 3, sono 463, di cui 250 donne e 213 uomini, con un’età media di 37 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “I casi – aggiungono – riguardano per il 68% Fiumicino e Isola sacra, per il 7% Focene, per il 6% Fregene e per il 4% Passoscuro ed Aranova. Domani sarà la Vigilia di Natale: occorre che tutti noi prestiamo la massima attenzione nell’evitare situazioni di diffusione dei contagi. Portiamo le mascherine, anche all’aperto, igienizziamo di frequente le mani ed evitiamo gli assembramenti di persone. Inoltre invito ancora una volta tutte e tutti, dai 5 anni in su ad effettuare il vaccino, sia esso ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021)– “Ha ripreso a salire il numero di casi da coronavirus nel nostro territorio: oggi i positivi, secondo i dati della Asl Roma 3, sono 463, di cui 250 donne e 213 uomini, con un’età media di 37 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino. “I casi – aggiungono – riguardano per il 68%e Isola sacra, per il 7% Focene, per il 6% Fregene e per il 4% Passoscuro ed Aranova. Domani sarà la Vigilia di Natale: occorre che tutti noi prestiamo la massimanell’evitare situazioni di diffusione dei. Portiamo le mascherine, anche all’aperto, igienizziamo di frequente le mani ed evitiamo gli assembramenti di persone. Inoltre invitouna volta tutte e tutti, dai 5 anni in su ad effettuare il vaccino, sia esso ...

