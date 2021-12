Covid: chiude in anticipo la Serie B (Di giovedì 23 dicembre 2021) Incubo Covid, la Serie B rinvia tutte le partite del 26 e del 29 dicembre. Causa dell’aumento dei casi di positività al Covid-19, l’assemblea dei club del campionato cadetto ha deciso: stop in anticipo al girone d’andata. Si valuta il recupero ad incastro nella seconda metà di gennaio. Covid: la Serie B evita i focolai Conti alla mano, sono ben sette le società che annoverano un numero importante di positivi. Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal le squadre che hanno alzato la soglia d’allarme. L’allarme era già stato dato lo scorso week end, con un segnale forte che aveva rimandato i match Benevento vs Monza e Lecce vs Vicenza. Ad oggi l’assemblea dei club sta monitorando l’andamento e l’aumento dei casi, valutando la necessità di incastrare le nuove date ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) Incubo, laB rinvia tutte le partite del 26 e del 29 dicembre. Causa dell’aumento dei casi di positività al-19, l’assemblea dei club del campionato cadetto ha deciso: stop inal girone d’andata. Si valuta il recupero ad incastro nella seconda metà di gennaio.: laB evita i focolai Conti alla mano, sono ben sette le società che annoverano un numero importante di positivi. Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal le squadre che hanno alzato la soglia d’allarme. L’allarme era già stato dato lo scorso week end, con un segnale forte che aveva rimandato i match Benevento vs Monza e Lecce vs Vicenza. Ad oggi l’assemblea dei club sta monitorando l’andamento e l’aumento dei casi, valutando la necessità di incastrare le nuove date ...

Advertising

Tg3web : Mentre mezzo mondo chiude in tutto o in parte le frontiere per il covid, a Gaza l'isolamento è da anni una realtà q… - GPTurchi : RT @ChanceGardiner: CityMD chiude 13 sue cliniche a New York a causa della carenza di personale causata dall'obbligo VACClNALE https://t.c… - ChanceGardiner : CityMD chiude 13 sue cliniche a New York a causa della carenza di personale causata dall'obbligo VACClNALE… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Continuano a crescere i casi #Covid in Europa e scattano le misure per arginare la pandemia. - sergioalesi : @gadlernertweet @Lacasespoglia Se si chiude, e perché si chiude. Se si tiene aperto, è prevedibile che ci ammaliamo… -