Covid, c’è il nuovo decreto: mascherine all’aperto e Ffp2 in cinema e mezzi di trasporto, al ristorante e al banco del bar solo se vaccinati (Di giovedì 23 dicembre 2021) La nuova variante ha una diffusione nel Paese del 28,2%. Obbligo di Ffp2 nei luoghi chiusi, sui mezzi e negli eventi sportivi. Stop alle feste in piazza fino al 31 gennaio Leggi su lastampa (Di giovedì 23 dicembre 2021) La nuova variante ha una diffusione nel Paese del 28,2%. Obbligo dinei luoghi chiusi, suie negli eventi sportivi. Stop alle feste in piazza fino al 31 gennaio

Advertising

lorepregliasco : @danielebanfi83 Penso non mi si possa accusare di aver minimizzato la pandemia (anzi!), ma c'è da dire che qui sopr… - ilriformista : L'appello del sottosegretario Sileri: 'Ogni 10mila bambini contagiati, 65 vanno in ospedale e purtroppo uno di loro… - TgLa7 : #Covid: Cdm decide non introdurre obbligo vaccino nella Pa. Dubbi di diversi ministri. Non c'è estensione a altre c… - danzaspighe : RT @LauraValenza1: Mio padre è un medico. Uno di quelli che da quando c'è il covid lavora senza sosta da 2 anni. Uno di quelli che fa i vac… - Alexct9 : @cinziotta73 @Dubbio89 @dottorbarbieri Il caos già c'è ma dicono che colpa del covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid c’è : Operatori sanitari in crisi: mancano 48mila medici e infermieri La Stampa