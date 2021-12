Covid | cabina regia | obbligo mascherine Ffp2 in cinema | teatri | eventi sport e mezzi pubblici

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Come anticipato adiin corso, torna l’diall’aperto, anche in zona bianca. Non solo. Nella riunione tra i capidelegazione delle forze di maggioranza e il premier Mario Draghi è stato deciso di introdurre “l’diine perivi, nonché suidi trao (anche TPL)”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

