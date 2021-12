**Covid: cabina regia, governo valuta prezzi calmierati mascherine Ffp2** (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il governo sta valutando di introdurre prezzi calmierati per le mascherine FFP2, che, nel Cdm di oggi, dovrebbero essere rese obbligatorie per cinema, teatri, eventi sportivi nonché sui mezzi di trasporto. La decisione verrà assunta nel Cdm di oggi, in programma alle 17. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Ilstando di introdurreper leFFP2, che, nel Cdm di oggi, dovrebbero essere rese obbligatorie per cinema, teatri, eventi sportivi nonché sui mezzi di trasporto. La decisione verrà assunta nel Cdm di oggi, in programma alle 17.

