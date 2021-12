Covid: bozza dl, screening nelle scuole, in campo anche ministero Difesa (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 il ministero della Difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”. A tal fine, “è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000”. E’ quanto prevede il dl festività all’esame del Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Al fine di assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi positividi ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 ildellaassicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”. A tal fine, “è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000”. E’ quanto prevede il dl festività all’esame del Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

