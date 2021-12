Covid: bozza dl, in piscine, palestre e sale bingo solo con super green pass (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi è in possesso del super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. E' quanto prevede l'articolo 7 della bozza del decreto festività, che tuttavia esclude dall'obbligo i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura,e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi,gioco,e casinò sarà consentitoa chi è in possesso del, dunqueai vaccinati e ai guariti. E' quanto prevede l'articolo 7 delladel decreto festività, che tuttavia esclude dall'obbligo i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale.

