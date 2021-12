Covid, attesa per il ‘decreto natalizio’: le possibili decisioni del Governo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCome è spesso accaduto nel corso dell’epidemia le decisioni del Governo sono state anticipate in Campania da ordinanze regionali, ma oggi da Roma arriveranno nuove regole valide su tutto il territorio nazionale per le festività natalizie. Riguarderanno, ad esempio, l’obbligo di super green pass per frequentare determinati luoghi, il divieto di feste in piazza e l’obbligo di mascherina all’aperto. Queste ultime due decisioni, è ormai noto, sono già state deliberate in Campania. In mattinata si è svolta una prima riunione durata circa due ore a Palazzo Chigi. Vi hanno preso parte il presidente del Consiglio, Mario Draghi, i capi delegazione di tutti i partiti di maggioranza, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCome è spesso accaduto nel corso dell’epidemia ledelsono state anticipate in Campania da ordinanze regionali, ma oggi da Roma arriveranno nuove regole valide su tutto il territorio nazionale per le festività natalizie. Riguarderanno, ad esempio, l’obbligo di super green pass per frequentare determinati luoghi, il divieto di feste in piazza e l’obbligo di mascherina all’aperto. Queste ultime due, è ormai noto, sono già state deliberate in Campania. In mattinata si è svolta una prima riunione durata circa due ore a Palazzo Chigi. Vi hanno preso parte il presidente del Consiglio, Mario Draghi, i capi delegazione di tutti i partiti di maggioranza, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. ...

