Covid, arriva la stretta anche Oltretevere: nuove regole in Vaticano per l'uso del Green pass (Di giovedì 23 dicembre 2021) Città del Vaticano – Nuova stretta del Vaticano per arginare la pandemia e i contagi Covid, con nuove regole e misure restrittive riguardo al Green pass. Il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, "considerati il perdurare e l'aggravarsi dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e la necessità di adottare adeguate misure volte a contrastarla e a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività, anche in deroga al regolamento generale della Curia Romana", con un decreto ad hoc dispone "l'obbligo di possesso" del Green pass "a tutto il personale (Superiori, Officiali e Ausiliari) dei Dicasteri, Organismi ed Uffici che compongono la Curia Romana e delle Istituzioni ...

