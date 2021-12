Covid, a Salerno Villa Comunale chiusa il 24 e il 31 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chiusura pomeridiana della Villa Comunale di Salerno nei giorni della vigilia di Natale e di San Silvestro. Lo dispone un’ordinanza firmata ieri dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, “visto l’aumentare dei contagi da Covid-19”. Obiettivi dell’ordinanza sono la limitazione di “ogni occasione di assembramento” e “la necessità di tutelare il patrimonio Comunale dalle intemperanze dagli atti vandalici dovuti al consumo di bevande alcoliche e all’uso di petardi”. L’ordinanza dispone la chiusura della Villa Comunale venerdì 24 dicembre e venerdì 31 dicembre dalle ore 15 e fino alle ore 7 del mattino successivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chiusura pomeridiana delladinei giorni della vigilia di Natale e di San Silvestro. Lo dispone un’ordinanza firmata ieri dal sindaco di, Vincenzo Napoli, “visto l’aumentare dei contagi da-19”. Obiettivi dell’ordinanza sono la limitazione di “ogni occasione di assembramento” e “la necessità di tutelare il patrimoniodalle intemperanze dagli atti vandalici dovuti al consumo di bevande alcoliche e all’uso di petardi”. L’ordinanza dispone la chiusura dellavenerdì 24e venerdì 31dalle ore 15 e fino alle ore 7 del mattino successivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

