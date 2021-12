Covid, 44.595 nuovi casi e 168 decessi in 24 ore (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 44.595 (rispetto ai 36.293 del 22 dicembre). I tamponi processati sono 901.450 che portano il tasso di positività al 4,94%. Si registrano 168 decessi (il 22 dicembre erano 146). I guariti sono 17.117 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 27.300 unità per un totale di 430.029.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 8.722 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.023 con 93 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 420.284 persone.La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (12.913), seguita da Veneto (5.023) e Piemonte (4.304).(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, ipositivi sono 44.595 (rispetto ai 36.293 del 22 dicembre). I tamponi processati sono 901.450 che portano il tasso di positività al 4,94%. Si registrano 168(il 22 dicembre erano 146). I guariti sono 17.117 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 27.300 unità per un totale di 430.029.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 8.722 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.023 con 93ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 420.284 persone.La Lombardia è la prima regione per numero di contagi (12.913), seguita da Veneto (5.023) e Piemonte (4.304).(ITALPRESS).

