Covid-19 travolge l'Europa: nella mappa dell'Ecdc tutto il Nord Italia in zona rosso scuro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Covid continua ad avanzare in tutta Europa. E nell'ultima mappa epidemiologica del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control, Ecdc), le uniche tre regioni Italiane rimaste in fascia gialla, ossia dove l'incidenza dei casi si attesta sotto i 200 casi ogni 100 mila abitanti, sono la Sardegna, il Molise e la Puglia. Rispetto alla rilevazione della scorsa settimana, tutte le regioni del Nord Italia sono passate nella fascia rosso scuro. Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna presentano infatti un'incidenza uguale o superiore ai 500 casi ogni 100 mila abitanti, così come nella maggior parte ...

