Covid-19, approvato vaccino Novavax: arriva a gennaio (Di giovedì 23 dicembre 2021) arriva già a gennaio il vaccino "tradizionale" contro il Covid-19: si tratta di Novavax e sarà riservato ai non ancora vaccinati Si aggiunge un nuovo vaccino contro il Covid-19 alla lista dei sieri approvati da Aifa in Italia: si tratta di Novavax e sarà riservato solo per le prime dosi. Niente richiami, almeno per ora, per il vaccino a base proteica elaborato secondo la tecnica tradizionale e dunque non sperimentale. Anche per Novavax saranno due le somministrazioni necessarie per raggiungere un grado di immunità soddisfacente. Secondo i dati emersi dagli studi e sperimentazioni, il nuovo siero già transitato dal lasciapassare EMA mostra un'efficacia del 90% sui soggetti con età maggiore di 64 anni.

