Costa: «Per contrastare il virus pronte misure più severe. Esclusi altri lockdown» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Su L’Eco di Bergamo in edicola giovedì 23 dicembre l’intervista ad Andrea Costa, sottosegretario alla Salute. «La Lombardia ha raggiunto risultati eccezionali nella campagna vaccinale. Dovremo affrontare le prossime settimane con prudenza ma senza allarmismi». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Su L’Eco di Bergamo in edicola giovedì 23 dicembre l’intervista ad Andrea, sottosegretario alla Salute. «La Lombardia ha raggiunto risultati eccezionali nella campagna vaccinale. Dovremo affrontare le prossime settimane con prudenza ma senza allarmismi».

Advertising

borghi_claudio : Eh mannaggia, il cinema... Quando si diceva del problemino per lavorare però non interessava. Ricordate speranza? I… - aiDelMonaco : @un_Filip @pptamburelli @FilBarbera L’espansione verticale è più conveniente per i costruttori. Costa più fare un t… - MassimoTurrini7 : @totofaz @Chris_ItaArg Non sono d’accordo, finora dei quattro davanti è quello che ha fatto di meno, per 29 milioni… - JDascjauan : @Alessan27259340 @Carl00__ Anch’io a volte sono tentata di lasciarmi andare, ma non me lo posso permettere, anche s… - AssuntaAccetto1 : RT @LaVeritaWeb: Il prezzo medio per mille chilowattora è passato da 39 euro a 418. La soluzione del ministro Roberto Cingolani? «Turbine e… -