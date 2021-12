Cosa cambia con il nuovo Decreto di Natale

Leggi su udine20

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il governo ha varato ilCovid, che entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Stop alle feste in piazza e chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio. Stop al caffè al bancone per i non vaccinati, Obbligo di esibire il super green pass per andare in un museo o in palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per chi utilizza i bus e le metropolitane, per accedere allo stadio o al cinema. E ancora, tamponi a campione per chi entra in Italia anche dai valichi di frontiera, 9 milioni per garantire uno screening nelle scuole e assicurare il rientro in sicurezza dopo le vacanze. Green Pass Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 ...