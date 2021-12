Coronavirus, variante Omicron in Italia salita al 28,2%. Oggi la stretta di Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green pass, mascherine e tamponi, attese le nuove decisioni. E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia presieduta da Mario Draghi sulle nuove misure per il contrasto al Covid. Alla... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 dicembre 2021) Green pass, mascherine e tamponi, attese le nuove decisioni. E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione della cabina di regia presieduta da Mario Draghi sulle nuove misure per il contrasto al Covid. Alla...

Advertising

aranciaverde : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus The New York Times: la variante #Omicron del #COVID19 circolava negli #U… - robkapfas : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus The New York Times: la variante #Omicron del #COVID19 circolava negli #U… - dariodav711 : RT @m_Barbuto2019: Il governo giapponese sta prendendo in considerazione test gratuiti come strumento per combattere la diffusione della va… - viralvideovlogs : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus The New York Times: la variante #Omicron del #COVID19 circolava negli #U… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus The New York Times: la variante #Omicron del #COVID19 circolava… -