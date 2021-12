Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 dicembre: 44.595 nuovi casi, i morti sono 168 (Di giovedì 23 dicembre 2021) sono 44.595 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 36.293), a fronte di 901.450 tamponi giornalieri effettuati (ieri 779.303). Per entrambi i dati si tratta del record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,9% (ieri era al 4,7%). sono 168 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Sicilia e Campania. Le terapie intensive sono 1.023 (+13 rispetto a ieri), con 93 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 23 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 dicembre 2021)44.595 icontagi di Covid-19 in(ieri 36.293), a fronte di 901.450 tamponi giornalieri effettuati (ieri 779.303). Per entrambi i dati si tratta del record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,9% (ieri era al 4,7%).168 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Sicilia e Campania. Le terapie intensive1.023 (+13 rispetto a ieri), con 93ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 23sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE ...

