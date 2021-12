Coronavirus, giovedì 23 dicembre: sono 3.006 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su 25.539 tamponi molecolari e 46.472 antigenici per un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006 nuovi casi positivi, sono 15 i decessi, 917 i ricoverati (+9), 122 le terapie intensive (-1) e 1.056 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “è record di casi positivi. Anche per questo è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera”. I casi a Roma città sono a quota 1.510. Asl Roma 1: sono 775 i nuovi casi e 1 i decessi. Asl Roma 2: sono 592 i nuovi casi e 1 i decessi. Asl Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 4: sono 175 i ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – “Oggi nel, su 25.539 tamponi molecolari e 46.472 antigenici per un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006casi positivi,15 i decessi, 917 i ricoverati (+9), 122 le terapie intensive (-1) e 1.056 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “è record di casi positivi. Anche per questo è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera”. I casi a Roma cittàa quota 1.510. Asl Roma 1:775 icasi e 1 i decessi. Asl Roma 2:592 icasi e 1 i decessi. Asl Roma 3:143 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 4:175 i ...

sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, del #23dicembre #Coronavirus #COVID19 - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Giovedì 23 Dicembre 5 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 302 in Regione 2860. A… - Antipeppe : @539th Trento 368 vs 266 +68 sull'atteso ?? +2 ordinari -1 uti +6 decessi ???? +6 ricoveri sull'atteso ?? - TgrRaiFVG : Giovedì 23 dicembre in FVG su 10.356 tamponi molecolari sono stati rilevati 940 nuovi contagi, il 9,08%. Sono inolt… - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di giovedì 23 dic. 2021. I contagiati sono 2501… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Covid in Campania, oggi 3.599 positivi e nove morti: l'indice di contagio risale al 6,14%, è il picco della quarta ondata Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.599 positivi su 58.660 tamponi esaminati , 949 in più di ieri con 8.703 tamponi processati in più. In percentuale, significa ...

Covid oggi Lazio, 3.006 contagi e 15 morti. A Roma 1.510 nuovi casi I dati della Regione Sono 3.006 i nuovi contagi da coronavirus oggi , giovedì 23 dicembre 2021, nel Lazio, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. A Roma 1.510 nuovi casi . Nelle ultime 24 ore ...

#Coronavirus | Aggiornamento giovedì 23 dicembre: 256 positivi e un decesso in #Basilicata Ufficio Stampa Basilicata Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi dain Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.599 positivi su 58.660 tamponi esaminati , 949 in più di ieri con 8.703 tamponi processati in più. In percentuale, significa ...I dati della Regione Sono 3.006 i nuovi contagi daoggi ,23 dicembre 2021, nel Lazio, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. A Roma 1.510 nuovi casi . Nelle ultime 24 ore ...