Coronavirus | fino al 31 gennaio chiuse discoteche e sale da ballo | locali in rivolta

Advertising

ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - JeandespondeM : RT @ilpost: Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici serviranno le FFP2, e… - EmilianoVerga : RT @ilpost: Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici serviranno le FFP2, e… - _LoZio : RT @ilpost: Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici serviranno le FFP2, e… - letteraemme_ : Coronavirus, divieto di eventi all’aperto fino al 31 gennaio. Le nuove misure anticovid -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fino

... per contenere il diffondersi della variante omicron del. Le principali misure anti ...Esteso il super green pass Divieto di feste e concerti in piazza per Capodanno Discoteche chiuse...Queste alcune delle novità per contrastare la diffusione della variante Omicron del. ...per poter accedere ad eventi o feste che in ogni caso non potranno tenersi all'apertoal 31 ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato nel tardo pomeriggio il "Decreto Legge Festività", ovvero il dl del Governo per reagire all'impennata di contagi da Coivd-19 in vista delle feste di Natale e Cap ...La validità del Greenpass dal prossimo 1 febbraio si riduce da 9 a 6 mesi. Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato alla ristorazione al chiuso anche al banco.