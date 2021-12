Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 23 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildelladi23. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.23Ildi: 3599 positivi, 58.660 tamponi, 7 morti (nelle ultime quarantotto ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> De Luca: “Nuove misure nei prossimi giorni, sono inevitabili in” Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 31 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 463 occupati. Questo articolo è ...

Dopo i tanti casi nella Salernitana con Atsche ha bloccato la partenza dei granata per Udine, anche Ciro Immobile e Lorenzo Insigne sono risultati positivi al. I tre mesi più ...di Paola Caruso Gli aggiornamenti suldi giovedì 23 dicembre Oggi si riunisce la Cabina di regia del Governo sulle muove ... che in, è in vigore da mesi.