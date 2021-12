Coronavirus: Bartolomeo Pepe, ex senatore M5S No Vax, è ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bartolomeo Pepe , ex senatore del Movimento Cinque Stelle , è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cotugno di Napoli. Pepe è stato colpito da polmonite bilaterale ed è noto per i suoi ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 dicembre 2021), exdel Movimento Cinque Stelle , èinall'ospedale Cotugno di Napoli.è stato colpito da polmonite bilaterale ed è noto per i suoi ...

