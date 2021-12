Coronavirus | 44 595 nuovi casi | mai così tanti da inizio pandemia I morti sono 168

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Italia registra il giorno con il più alto numero di contagi dall’della. Nelle ultime 24 orestati rintracciati 44.595di infezione da Sars-Cov-2. Mai, dal 20 febbraio 2020, erano emersetante positività accertate. Istati 168. Il precedente picco risale al 13 novembre 2020 quando ifurono 40.902 e anche allora la Lombardia fece registrare da sola più di 10mila. I tamponi processati quel giorno erano 255mila per un tasso di positività al 16%. Ifurono 550. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

you_trend : ?? #Coronavirus, 22 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 402.729 • Deceduti: 136.077 (+146) • Dimessi/Guariti: 4.9… - Gauci10P : RT @RaiNews: #Coronavirus, 44.595 nuovi casi e 168 morti da ieri in Italia - cofante92 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 23 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 430.029 • Deceduti: 136.245 (+168) • Dimessi/Guariti: 4.950.780 (+… - TgLa7 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 23 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 430.029 • Deceduti: 136.245 (+168) • Dimessi/Guariti: 4.950.780 (+… - MErsettis : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 23 dicembre 2021 • Attualmente positivi: 430.029 • Deceduti: 136.245 (+168) • Dimessi/Guariti: 4.950.780 (+… -

Decessi perPurtroppo, si registrano undici decessi : uno a Modena (una donna di 77 ... sul totale sono 3..623 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi ...Le persone in isolamento domiciliare sono 31.I tamponi diagnostici finora processati sono 11.206.967(+84.147 rispetto a ieri), di cui 2.644.574 risultati negativi. I DECESSI DIVENTANO 11.983 ...Record storico di cadi Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 44.595, mai così tanti dall'inizio della pandemia. I morti sono stati 168. Impennata di infezioni in Lombardia.