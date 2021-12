Cormano | vincita al Supernalotto | 69mila euro con un 5 Chi è il fortunato?

(Di giovedì 23 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Dea Bendata bacia. Qui è stata venduta la fortunata schedina del Superenalotto con una combinazione vincente. Chi ha fatto 5 vincendo quasi? Se lo chiedono in tanti in centro dove la schedina è stata venduta. La combinazione vincente è stata 30, 49, 61, 62, 79, 87, J 63, SS 48. La schedina invece tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Bagheria in provincia di Palermo,in provincia di Milano e Trani in provincia di Barletta sono i luoghi fortunati dove di fatto si è consumata la festa per lacerto minore ma non di ...La giocata vincente è stata convalidata a(Milano) presso il punto vendita Sisal Charlotte situato in via Gramsci, 52. La combinazione vincente è stata 30, 49, 61, 62, 79, 87, J 63, SS 48. ...Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 357.823 vincite. ?L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (F ...Nessun ‘6’ nell’appuntamento con il Superenalotto di martedì 21 dicembre 2021 ma centrati tre ‘5’ da 68.971 euro a Cormano (MI), Trani e Baghera (PA). Inoltre, sono stati realizzati sette ‘4 Stella’ d ...