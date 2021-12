Coppa d’Africa, la CAF conferma la competizione: a giorni al via i raduni (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Coppa d’Africa si farà, a confermarlo lo stesso presidente della CAFA Motsepe: a breve partiranno i raduni La Coppa d’Africa si giocherà. Apre così il Corriere dello Sport nella pagina dedicata alla competizione africana. La conferma arriva direttamente dal presidente della CAF Motsepe, che dopo la visita in Camerun si è detto fiducioso della macchina organizzativa per la manifestazione. Tra qualche giorno prenderanno il via i raduni e diverse squadre hanno già fatto la lista dei pre convocati. Al momento sono diversi gli ‘italiani’ presenti: la Roma perderà Diawara, Afena Gyan e Darboe, il Napoli non avrà Ounas (Algeria) e Anguissa convocato dal Camerun così come Hongla dell’Hellas Verona. Il Gambia inserisce nella sua lista anche ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lasi farà, arlo lo stesso presidente della CAFA Motsepe: a breve partiranno iLasi giocherà. Apre così il Corriere dello Sport nella pagina dedicata allaafricana. Laarriva direttamente dal presidente della CAF Motsepe, che dopo la visita in Camerun si è detto fiducioso della macchina organizzativa per la manifestazione. Tra qualche giorno prenderanno il via ie diverse squadre hanno già fatto la lista dei pre convocati. Al momento sono diversi gli ‘italiani’ presenti: la Roma perderà Diawara, Afena Gyan e Darboe, il Napoli non avrà Ounas (Algeria) e Anguissa convocato dal Camerun così come Hongla dell’Hellas Verona. Il Gambia inserisce nella sua lista anche ...

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - sscnapoli : ??#Spalletti “Coppa d’Africa? Mi auguro prevalga il buon senso da parte delle istituzioni. È una competizione che ve… - DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - unpotriste : @HaugeFan poi parleremo anche del calendario imbarazzante che nel periodo della coppa d'Africa ci ha messo Juve e R… - corradone91 : @gabbores Qui dice 'sarò disponibile per la Coppa d'Africa, anche se non sarò tra i giocatori selezionati per la Ni… -