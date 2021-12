Coppa d’Africa, i convocati della Costa d’Avorio: presenti quattro “italiani” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Costa d’Avorio ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d’Africa. presenti quattro italiani Franck Kessiè è stato convocato con la Costa d’Avorio per la prossima Coppa d’Africa. La notizia è ufficiale ed è di pochi minuti fa. Il centrocampista del Milan non sarà a disposizione di Stefano Pioli dal 9 gennaio fino al massimo al 6 febbraio, giorno della finale. Oltre al rossonero ci sono anche Traorè e Boga del Sassuolo e Akpa-Akpro della Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laha diramato la lista deiper laFranck Kessiè è stato convocato con laper la prossima. La notizia è ufficiale ed è di pochi minuti fa. Il centrocampista del Milan non sarà a disposizione di Stefano Pioli dal 9 gennaio fino al massimo al 6 febbraio, giornofinale. Oltre al rossonero ci sono anche Traorè e Boga del Sassuolo e Akpa-AkproLazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

