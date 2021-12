Coppa d’Africa, i convocati della Costa d’Avorio: ci sono Kessié e Boga (Di giovedì 23 dicembre 2021) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elephant de Côte d’Ivoire (@elephantdecotedivoire) La Costa d’Avorio ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati per la Coppa d’Africa. A questo punto, sembra proprio che la competizione si disputerà. Tra i convocati c’è, naturalmente, il milanista Kessié. Dentro anche due calciatori del Sassuolo, Boga e Traoré. A sorpresa è stato chiamato anche Akpa Akpro della Lazio. Fuori Singo del Torino, che a questo punto rimarrà al servizio di Juric. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elephant de Côte d’Ivoire (@elephantdecotedivoire) Laha diramato l’elenco ufficiale deiper la. A questo punto, sembra proprio che la competizione si disputerà. Tra ic’è, naturalmente, il milanista. Dentro anche due calciatori del Sassuolo,e Traoré. A sorpresa è stato chiamato anche Akpa AkproLazio. Fuori Singo del Torino, che a questo punto rimarrà al servizio di Juric. L'articolo ilNapolista.

