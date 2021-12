Coppa d’Africa a rischio: il Napoli spera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2022 del calcio internazionale si aprirà con la Coppa d’Africa, la competizione continentale per nazionali da sempre vetrina di alcuni dei più grandi talenti del calcio mondiale. Da Roger Milla a Jay-Jay Okocha, passando per Samuel Eto’o a Didier Drogba, tanti sono stati i calciatori africani, famosi anche nei top team d’Europa, che si sono messi in mostra in questa rassegna. Tuttavia, l’edizione del gennaio del 2022 potrebbe vedere un rinvio o addirittura essere posticipata al prossimo anno. I dirigenti delle squadre di club del vecchio continente starebbero facendo pressioni su FIFA e UEFA (gli organismi che regolano il calcio mondiale e quello europeo) affinché la CAF (la federazione calcistica del continente africano) disponga il rinvio della Coppa che si dovrà svolgere in Camerun dal prossimo 9 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2022 del calcio internazionale si aprirà con la, la competizione continentale per nazionali da sempre vetrina di alcuni dei più grandi talenti del calcio mondiale. Da Roger Milla a Jay-Jay Okocha, passando per Samuel Eto’o a Didier Drogba, tanti sono stati i calciatori africani, famosi anche nei top team d’Europa, che si sono messi in mostra in questa rassegna. Tuttavia, l’edizione del gennaio del 2022 potrebbe vedere un rinvio o addirittura essere posticipata al prossimo anno. I dirigenti delle squadre di club del vecchio continente starebbero facendo pressioni su FIFA e UEFA (gli organismi che regolano il calcio mondiale e quello europeo) affinché la CAF (la federazione calcistica del continente africano) disponga il rinvio dellache si dovrà svolgere in Camerun dal prossimo 9 ...

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, Infantino ha deciso: si va verso il rinvio a settembre. #SportMediaset - sscnapoli : ??#Spalletti “Coppa d’Africa? Mi auguro prevalga il buon senso da parte delle istituzioni. È una competizione che ve… - DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - Toro_News : ?? | UFFICIALE #Singo escluso dai convocati della Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa - anteprima24 : ** Coppa d'Africa a rischio: il Napoli spera ** -