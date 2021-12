Coppa d’Africa 2022 | i preconvocati della Costa d’Avorio | ci sono Kessié | Akpa Akpro e Boga

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Patrice Beaumelle ha stilato una lista deiivoriani in ottica. Il commissario tecnicoha chiamato in causa diversi calciatori del campionato italiano, tra i quali spiccano Franck, Jérémiee Jean Daniel; i giocatori rispettivamente di Milan, Sassuolo e Lazio non potranno dunque offrire il proprio apporto alle cause delle squadra di appartenenza in Serie A. Ci sarà inoltre Junior Traoré, anch’egli del Sassuolo, mentre sorprendentemente assente Wilfried Singo del Torino. Di seguito l’elenco completo deiivoriani....