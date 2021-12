Convocati Marocco per la Coppa d’Africa: ci sono Amrabat e Hakimi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Marocco ha stilato la lista dei Convocati per la Coppa d’Africa: presenti sia Sofyan Amrabat che l’ex Inter Achraf Hakimi Il Marocco, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la Coppa d’Africa. Presente il centrocampista della Fiorentina Amrabat, in lista anche l’ex Inter Achraf Hakimi. Ecco la lista completa: Portieri: Bounou, El Kajoui, Zniti.Difensori: Saiss, Aguerd, Chakla, S.Mmaee, Hakimi, Alakouch, El Karouani, Masina.Centrocampista: Amrabat, Barkok, Fajr, Louza, Chari, Amallah, Ounahi.Attaccanti: Ezzalzouli, El Haddadi, Aboukhlal, En Nesyri, El Kaabi, Boufal, R.Mmaee L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilha stilato la lista deiper la: presenti sia Sofyanche l’ex Inter AchrafIl, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la. Presente il centrocampista della Fiorentina, in lista anche l’ex Inter Achraf. Ecco la lista completa: Portieri: Bounou, El Kajoui, Zniti.Difensori: Saiss, Aguerd, Chakla, S.Mmaee,, Alakouch, El Karouani, Masina.Centrocampista:, Barkok, Fajr, Louza, Chari, Amallah, Ounahi.Attaccanti: Ezzalzouli, El Haddadi, Aboukhlal, En Nesyri, El Kaabi, Boufal, R.Mmaee L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

infoitsport : Coppa d’Africa, ecco i convocati del Marocco - CalcioPillole : Tra meno di tre settimane avrà inizio la #CoppaAfrica. Il #Marocco rende nota la lista dei convocati: ci sono… - sscalcionapoli1 : I convocati del Marocco: Amrabat e Hakimi in lista - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - I convocati del Marocco: Amrabat e Hakimi in lista - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - I convocati del Marocco: Amrabat e Hakimi in lista -