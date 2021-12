Controlli anti Covid provincia, 18 persone multate (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – Nelle ultime 24 ore di monitoraggio circa il rispetto della normativa antiCovid-19, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno sanzionato 18 persone per irregolarità verificate durante il controllo dei Green Pass e per il mancato uso delle mascherine. Per due attività commerciali è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni. A Tor Bella Monaca, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno sanzionato una persona, sorpresa a consumare al tavolo interno di un esercizio senza essere in possesso del Green Pass. Stessa sorte per il titolare dell’esercizio, per non aver effettuato il controllo all’ingresso del cliente. Il dipendente di un’altra attività commerciale è stato, invece, sorpreso a servire al banco senza indossare la mascherina. In due esercizi commerciali di via Prenestina ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – Nelle ultime 24 ore di monitoraggio circa il rispetto della normativa-19, i Carabinieri del Comandole di Roma hanno sanzionato 18per irregolarità verificate durante il controllo dei Green Pass e per il mancato uso delle mascherine. Per due attività commerciali è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni. A Tor Bella Monaca, i Carabinieri del locale Comando Stazione hanno sanzionato una persona, sorpresa a consumare al tavolo interno di un esercizio senza essere in possesso del Green Pass. Stessa sorte per il titolare dell’esercizio, per non aver effettuato il controllo all’ingresso del cliente. Il dipendente di un’altra attività commerciale è stato, invece, sorpreso a servire al banco senza indossare la mascherina. In due esercizi commerciali di via Prenestina ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Covid, stretta in Europa: chiusure e restrizioni dall'Austria alla Spagna L 'Oms lancia l'allarme e l'Europa risponde stringendo le maglie dei controlli e introducendo nuove ... l'Austria inasprirà le misure anti - Covid a partire dal 27 dicembre con l'introduzione del ...

Green pass e controlli anti - Covid, il report giornaliero della Questura di Michele Bruno - 1511 persone controllate e una sanzionata per il mancato rispetto dell'obbligo di Green Pass. E' questo il risultato del report giornaliero dei controlli Anti - Covid disposti dalla Questura di Messina ed effettuati dalla Polizia di Stato. 37 le persone sanzionate per l'inosservanza dell'obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi ...

Esposto di Raisi contro i mancati controlli anti-covid negli aeroporti - éTV Rete 7 èTV Manovra. Grave bocciatura emendamento per dirigenti ministero Salute e Aifa i Dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell’AIFA, pilastri del SSN, impegnati in prima linea nell’emergenza sanitaria sono stati nuovamente umiliati durante la stesura della legge di bilanc ...

Controlli nel Nuorese, schierati 200 carabinieri Sono circa 200 i militari schierati in tutta la provincia, sono già stata effettuate numerose perquisizioni, più di 400 le persone identificate. Nel corso delle operazioni per il contrasto dei reati i ...

