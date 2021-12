Contro le disuguaglianze il M5s ha fatto più della sinistra: Conte deve ricostruire fiducia (Di giovedì 23 dicembre 2021) La “politica” sembra sempre più confondersi con parole come “individualismo”, “profitto”, “mercato”, “utilitarismo” e “lobbismo”. In pratica si sta ponendo al servizio dei desideri neoliberisti, costringendo i cittadini a scegliere tra leader e salvatori della patria, invece che impegnarsi verso obiettivi di una società desiderabile in cui vivere. La vera emergenza è ricostruire i legami con le storie, le persone e i luoghi significativi dove nascono le alternative del nostro tempo e con loro attivare lavori di ricerca e approfondimento. Serve un nuovo modello di società da costruire dopo il crollo del comunismo, la crisi delle religioni e la vittoria del neoliberismo, che ci lascia un mondo dove le disuguaglianze aumentano e la sopravvivenza come specie umana su questo pianeta viene messa ogni giorno sempre più a rischio. Nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) La “politica” sembra sempre più confondersi con parole come “individualismo”, “profitto”, “mercato”, “utilitarismo” e “lobbismo”. In pratica si sta ponendo al servizio dei desideri neoliberisti, costringendo i cittadini a scegliere tra leader e salvatoripatria, invece che impegnarsi verso obiettivi di una società desiderabile in cui vivere. La vera emergenza èi legami con le storie, le persone e i luoghi significativi dove nascono le alternative del nostro tempo e con loro attivare lavori di ricerca e approfondimento. Serve un nuovo modello di società da costruire dopo il crollo del comunismo, la crisi delle religioni e la vittoria del neoliberismo, che ci lascia un mondo dove leaumentano e la sopravvivenza come specie umana su questo pianeta viene messa ogni giorno sempre più a rischio. Nessuna ...

