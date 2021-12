Contagi oggi: i dati sul Covid-19 aggiornati al 23 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente i dati relativi al Covid-19. Il punto sui Contagi di oggi Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i Contagi di oggi sono stati 44.595 su 901.450 tamponi esaminati. Il bollettino di oggi riporta 168 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +13, mentre quelli ordinari a +178. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 17.117. Il tasso di positività si presenta in aumento rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta intorno al 4,9% (+0,3%). Sono 107.437.951 le dosi di vaccino ... Leggi su zon (Di giovedì 23 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente irelativi al-19. Il punto suidiPubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 44.595 su 901.450 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 168 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +13, mentre quelli ordinari a +178. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 17.117. Il tasso di positività si presenta in aumento rispetto all’ultimo monitoraggio, per questa settimana infatti si attesta intorno al 4,9% (+0,3%). Sono 107.437.951 le dosi di vaccino ...

